Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актёров и сотрудников

Американская компания Netflix обязала актёров и некоторых сотрудников, участвующих в съёмках в США, сделать прививки от нового коронавируса из-за распространения штамма "дельта". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, новые правила касаются актёров фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно работающего с ними персонала. Однако есть ряд исключений в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями. Также в отдельных случаях разрешается не вакцинироваться, если съёмки уже идут. Профсоюзные работники отрасли согласовали данные правила.