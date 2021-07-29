НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актёров и сотрудников

Предусмотрен ряд исключений в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями.

28 июля, 23:35
<p>Фото © ТАСС / imago images / Future Image</p>

Фото © ТАСС / imago images / Future Image

Американская компания Netflix обязала актёров и некоторых сотрудников, участвующих в съёмках в США, сделать прививки от нового коронавируса из-за распространения штамма "дельта". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

В Нью-Йорке за вакцинацию от ковида будут платить по сто долларов

В Нью-Йорке за вакцинацию от ковида будут платить по сто долларов

По данным издания, новые правила касаются актёров фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно работающего с ними персонала. Однако есть ряд исключений в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями. Также в отдельных случаях разрешается не вакцинироваться, если съёмки уже идут. Профсоюзные работники отрасли согласовали данные правила.

Ранее президент США Байден анонсировал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1