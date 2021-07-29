Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актёров и сотрудников
Предусмотрен ряд исключений в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями.
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Американская компания Netflix обязала актёров и некоторых сотрудников, участвующих в съёмках в США, сделать прививки от нового коронавируса из-за распространения штамма "дельта". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.
По данным издания, новые правила касаются актёров фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно работающего с ними персонала. Однако есть ряд исключений в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями. Также в отдельных случаях разрешается не вакцинироваться, если съёмки уже идут. Профсоюзные работники отрасли согласовали данные правила.
Ранее президент США Байден анонсировал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.
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