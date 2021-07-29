СМИ: Сына Иннокентия Смоктуновского госпитализировали в психбольницу

63-летний сын легендарного советского актёра Иннокентия Смоктуновского Филипп экстренно госпитализирован. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник. По его данным, сейчас Смоктуновский-младший находится в психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева (ранее имени Кащенко).

Отмечается, что мужчина пожаловался родственникам на спутанное сознание, отказался есть, пить и мыться. Родственники вызвали скорую, а врачи решили, что сыну актёра нужна госпитализация.

Филипп Смоктуновский учился в Щукинском училище, но не закончил его. Он снимался в таких фильмах, как "Маленькие трагедии" и "Мёртвые души". В последнее время мужчина вёл затворнический образ жизни, редко общался со СМИ и не посещал светские мероприятия.