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СМИ: Сына Иннокентия Смоктуновского госпитализировали в психбольницу

Мужчина пожаловался родственникам на спутанное сознание, отказался есть, пить и мыться.

28 июля, 23:27
<p>Филипп Смоктуновский. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/47593/foto/216845/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Филипп Смоктуновский. Фото © Kino-teatr.ru

63-летний сын легендарного советского актёра Иннокентия Смоктуновского Филипп экстренно госпитализирован. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник. По его данным, сейчас Смоктуновский-младший находится в психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева (ранее имени Кащенко).

Отмечается, что мужчина пожаловался родственникам на спутанное сознание, отказался есть, пить и мыться. Родственники вызвали скорую, а врачи решили, что сыну актёра нужна госпитализация.

Филипп Смоктуновский учился в Щукинском училище, но не закончил его. Он снимался в таких фильмах, как "Маленькие трагедии" и "Мёртвые души". В последнее время мужчина вёл затворнический образ жизни, редко общался со СМИ и не посещал светские мероприятия.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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