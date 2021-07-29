Шакире грозит тюрьма в Испании из-за неуплаты налогов
Певицу обвиняют в шести преступлениях на общую сумму 14,5 миллиона евро.
Шакира. Фото © Instagram / shakira
44-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет газета El País.
Расследование в отношении артистки длилось три года, в итоге судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица предстала перед судом за неуплату налогов. Если её вина в шести налоговых преступлениях будет доказана, певице грозит тюремное заключение. В общей сложности речь идёт о 14,5 миллиона евро, неуплаченных в 2012–2014 годах.
43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое
С 2011 года Шакира проживала в Барселоне с футболистом испанского клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно законам страны, если человек проживает на территории королевства более полугода, он обязан платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом.
Комментариев: 0