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Шакире грозит тюрьма в Испании из-за неуплаты налогов

Певицу обвиняют в шести преступлениях на общую сумму 14,5 миллиона евро.

28 июля, 23:14
<p>Шакира. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B6_KLkkAl6L/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shakira</a></p>

Шакира. Фото © Instagram / shakira

44-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет газета El País.

Расследование в отношении артистки длилось три года, в итоге судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица предстала перед судом за неуплату налогов. Если её вина в шести налоговых преступлениях будет доказана, певице грозит тюремное заключение. В общей сложности речь идёт о 14,5 миллиона евро, неуплаченных в 2012–2014 годах.

43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое

43-летняя Шакира похвасталась бикини, которое она придумала, но фанаты засмотрелись на совсем другое

С 2011 года Шакира проживала в Барселоне с футболистом испанского клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно законам страны, если человек проживает на территории королевства более полугода, он обязан платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом.

Ранее Шакира рассказала о серьёзной болезни, из-за которой она не могла даже говорить.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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