Шакире грозит тюрьма в Испании из-за неуплаты налогов

44-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет газета El País.

Расследование в отношении артистки длилось три года, в итоге судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица предстала перед судом за неуплату налогов. Если её вина в шести налоговых преступлениях будет доказана, певице грозит тюремное заключение. В общей сложности речь идёт о 14,5 миллиона евро, неуплаченных в 2012–2014 годах.