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Эффективность вакцины Pfizer снизилась на 12 пунктов за полгода

Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет.

28 июля, 22:47
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снизилась с 96% до 84%. Об этом сообщает специализированное медицинское издание Stat.

Согласно результатам исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, эффективность вакцины в предотвращении ковида, вызывающего даже незначительные симптомы, снижалась в среднем на 6% каждые два месяца. Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет. В таком случае потребуется ревакцинация.

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В исследовании приняло участие более 44 тысяч человек. Отмечается, что общая эффективность препарата в предотвращении тяжёлого течения болезни составила 97%.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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