Эффективность вакцины Pfizer снизилась на 12 пунктов за полгода

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снизилась с 96% до 84%. Об этом сообщает специализированное медицинское издание Stat.

Согласно результатам исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, эффективность вакцины в предотвращении ковида, вызывающего даже незначительные симптомы, снижалась в среднем на 6% каждые два месяца. Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет. В таком случае потребуется ревакцинация.