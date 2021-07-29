Эффективность вакцины Pfizer снизилась на 12 пунктов за полгода
Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет.
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Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снизилась с 96% до 84%. Об этом сообщает специализированное медицинское издание Stat.
Согласно результатам исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, эффективность вакцины в предотвращении ковида, вызывающего даже незначительные симптомы, снижалась в среднем на 6% каждые два месяца. Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет. В таком случае потребуется ревакцинация.
В исследовании приняло участие более 44 тысяч человек. Отмечается, что общая эффективность препарата в предотвращении тяжёлого течения болезни составила 97%.
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