В ВОЗ назвали не представляющим глобальной опасности выявленный в России штамм ковида

Вариант коронавируса АТ.1, который был выявлен в России в начале года, не представляет опасности в глобальном масштабе. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга", — приводит ТАСС сообщение организации.

Также в ВОЗ отметили, что называть штамм АТ.1 российским неправильно. В организации подчеркнули, что ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет различные варианты CoViD-19 и сообщает о них. В ВОЗ напомнили, что с конца мая разновидностям ковида, которые вызывают обеспокоенность, присваиваются буквы греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил, но был внесён в отдельный мониторинговый перечень в связи с "риском в будущем".