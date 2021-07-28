В ВОЗ назвали не представляющим глобальной опасности выявленный в России штамм ковида
Также в организации призвали не называть разновидность АТ.1 российской. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет различные варианты CoViD-19 и сообщает о них.
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Вариант коронавируса АТ.1, который был выявлен в России в начале года, не представляет опасности в глобальном масштабе. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"На основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга", — приводит ТАСС сообщение организации.
Также в ВОЗ отметили, что называть штамм АТ.1 российским неправильно. В организации подчеркнули, что ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет различные варианты CoViD-19 и сообщает о них. В ВОЗ напомнили, что с конца мая разновидностям ковида, которые вызывают обеспокоенность, присваиваются буквы греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил, но был внесён в отдельный мониторинговый перечень в связи с "риском в будущем".
Напомним, ранее стало известно, что специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида. Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".
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