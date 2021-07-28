НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ВОЗ назвали не представляющим глобальной опасности выявленный в России штамм ковида

Также в организации призвали не называть разновидность АТ.1 российской. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет различные варианты CoViD-19 и сообщает о них.

28 июля, 20:24

Фото © Pixabay

Вариант коронавируса АТ.1, который был выявлен в России в начале года, не представляет опасности в глобальном масштабе. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга", — приводит ТАСС сообщение организации.

Названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса

Названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса

Также в ВОЗ отметили, что называть штамм АТ.1 российским неправильно. В организации подчеркнули, что ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет различные варианты CoViD-19 и сообщает о них. В ВОЗ напомнили, что с конца мая разновидностям ковида, которые вызывают обеспокоенность, присваиваются буквы греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил, но был внесён в отдельный мониторинговый перечень в связи с "риском в будущем".

Попова заявила об ускорении мутации коронавируса за последние полгода

Попова заявила об ускорении мутации коронавируса за последние полгода

Напомним, ранее стало известно, что специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида. Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1