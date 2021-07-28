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В Нью-Йорке за вакцинацию от ковида будут платить по сто долларов

Для получения денег горожанам нужно лишь зарегистрировать дату первой прививки на специализированном сайте.

28 июля, 18:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жители Нью-Йорка, которые с 30 июля решат пройти вакцинацию от коронавируса, получат вознаграждение от властей в размере ста долларов. Об этом сообщила мэрия города.

Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать её дату на специализированном сайте. После этого достаточно сделать первую дозу и — получить вознаграждение.

"Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите 100 долларов. Это так просто", — сказано в сообщении в "Твиттере".

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Ранее власти штата Нью-Йорк уже пытались стимулировать жителей проходить вакцинацию. Мэр города пообещал привившимся бесплатный фастфуд. Получить обед горожане могли в ресторане, предъявив сертификат о пройденной процедуре.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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