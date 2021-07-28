В Нью-Йорке за вакцинацию от ковида будут платить по сто долларов

Жители Нью-Йорка, которые с 30 июля решат пройти вакцинацию от коронавируса, получат вознаграждение от властей в размере ста долларов. Об этом сообщила мэрия города.

Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать её дату на специализированном сайте. После этого достаточно сделать первую дозу и — получить вознаграждение.

"Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите 100 долларов. Это так просто", — сказано в сообщении в "Твиттере".