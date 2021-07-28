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В Подмосковье врачи вылечили от ковида 101-летнюю пенсионерку

Течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но врачи начали лечение своевременно, и женщина быстро пошла на поправку.

28 июля, 16:52

В Балашихе врачи вылечили от ковида 101-летнюю пациентку. Видео © Министерство здравоохранения Московской области

Пенсионерка встретила свой 101-й день рождения под аплодисменты врачей из Балашихинской больницы, куда она попала с двусторонней пневмонией и подтверждённым коронавирусом.

"Пациентка поступила к нам в состоянии средней степени тяжести. Ей были проведены необходимые обследования и назначено медикаментозное лечение и поддерживающая и инфузионная терапия. Течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку", — сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

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Свой день рождения, который прошёл 15 июля, пациентка встретила в палате. Через десять дней у неё завершился курс терапии, а тест на коронавирус показал отрицательный результат, после чего пенсионерку выписали на амбулаторное лечение и отправили домой.

"Поздравляем, вы победили коварную и опасную болезнь, вам исполнился 101 год, примите наши поздравления", — сказали медики. Пенсионерка в ответ поблагодарила врачей.

А ранее Лайф рассказывал, что близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия, который огорчит многих. По словам старушек, вся тайна в том, чтобы избегать двух популярных напитков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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