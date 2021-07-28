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Попова раскрыла статистику по заражаемости ковидом среди полностью привитых

Она отметила, что количество заболевающих в РФ падает и уже есть 10 субъектов страны, где наблюдается чёткое снижение.

28 июля, 15:20

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Среди тех, кто полностью прошёл процесс вакцинации от ковида, заражаются лишь 0,7–0,8% людей. Такую статистику озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

"Среди привитых полным циклом заболевших 0,7–0,8% для каждой вакцины <…> Возможно, этот показатель будет чуть больше или чуть меньше, но это значит, что эффективность [вакцинации] доказана на таком большом объёме людей", — сказала она.

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Она отметила, что количество заболевающих в РФ падает. Так, на 29-й неделе, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й — минус 4,5% по стране. В России уже есть десять субъектов, где идёт чёткое снижение, и 14, где происходит стабилизация ситуации, добавила глава Роспотребнадзора.

Также Попова рассказала, сколько россиян привились "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком". В общей сложности полный цикл вакцинации разными препаратами прошло уже более 21 млн граждан.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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