Попова раскрыла статистику по заражаемости ковидом среди полностью привитых

Среди тех, кто полностью прошёл процесс вакцинации от ковида, заражаются лишь 0,7–0,8% людей. Такую статистику озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

"Среди привитых полным циклом заболевших 0,7–0,8% для каждой вакцины <…> Возможно, этот показатель будет чуть больше или чуть меньше, но это значит, что эффективность [вакцинации] доказана на таком большом объёме людей", — сказала она.

Она отметила, что количество заболевающих в РФ падает. Так, на 29-й неделе, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й — минус 4,5% по стране. В России уже есть десять субъектов, где идёт чёткое снижение, и 14, где происходит стабилизация ситуации, добавила глава Роспотребнадзора.