Попова назвала все ПЦР-тесты на ковид в России достоверными

Все используемые в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса являются достоверными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все ПЦР-тесты в РФ дают совершенно достоверные результаты", — сказала она в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

Попова призвала тех, кто получил положительный результат ПЦР-теста, обращаться за лечением и избегать передачи вируса другим. Также она рекомендовала тем, у кого есть сомнения по поводу результата ПЦР-теста, пересдать его.