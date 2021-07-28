Попова назвала все ПЦР-тесты на ковид в России достоверными
Она рекомендовала людям с положительным результатом тут же обращаться за лечением и избегать передачи вируса другим.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Все используемые в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса являются достоверными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все ПЦР-тесты в РФ дают совершенно достоверные результаты", — сказала она в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
Попова призвала тех, кто получил положительный результат ПЦР-теста, обращаться за лечением и избегать передачи вируса другим. Также она рекомендовала тем, у кого есть сомнения по поводу результата ПЦР-теста, пересдать его.
Как сообщал Лайф, в конце июня ФАС заявила о намерении проверить информацию о росте цен на ПЦР-тесты. Тогда регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации. В итоге там не нашли нарушений в ценообразовании на данный вид анализов.
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