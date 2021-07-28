Попова рассказала, сколько россиян привились "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день вакцинацию против коронавируса прошло уже "огромное количество людей". Она назвала число привитых "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком".

"Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V" плюс-минус 20 млн человек, полный цикл вакцинации "Эпиваккороной" — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова, — порядка 300 тысяч", — такие данные она привела в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.