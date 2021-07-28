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Попова рассказала, сколько россиян привились "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком"

В общей сложности полный цикл вакцинации разными препаратами прошло уже более 21 млн граждан.

28 июля, 14:50
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день вакцинацию против коронавируса прошло уже "огромное количество людей". Она назвала число привитых "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком".

"Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V" плюс-минус 20 млн человек, полный цикл вакцинации "Эпиваккороной" — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова, — порядка 300 тысяч", такие данные она привела в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

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А ранее Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат наряду со "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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