Попова рассказала, сколько россиян привились "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком"
В общей сложности полный цикл вакцинации разными препаратами прошло уже более 21 млн граждан.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день вакцинацию против коронавируса прошло уже "огромное количество людей". Она назвала число привитых "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком".
"Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V" плюс-минус 20 млн человек, полный цикл вакцинации "Эпиваккороной" — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова, — порядка 300 тысяч", — такие данные она привела в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
А ранее Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат наряду со "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
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