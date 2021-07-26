Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса
Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат. Сейчас в России прививают от ковида "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
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Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Такая информация следует из государственного реестра лекарственных средств.
Целью клинических испытаний является "оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (CoViD-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S".
Таким образом в оборот может выйти уже пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас в России прививают препаратами "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
Ранее Лайф сообщал, что в России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса. Однако вирусолог заметил, что в этом нет ничего страшного, ведь наибольшую опасность представляет "индийский" вариант — "дельта".
Между тем в ВОЗ рекомендовали кормящим матерям привиться от ковида. Краткосрочные исследования показали, что эффект от вакцинации не только не вредит ребёнку, но и передаётся в процессе кормления.
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