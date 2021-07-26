Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Такая информация следует из государственного реестра лекарственных средств.

Целью клинических испытаний является "оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (CoViD-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S".

Таким образом в оборот может выйти уже пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас в России прививают препаратами "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", а также однокомпонентным "Спутником лайт".