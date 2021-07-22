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"Ничего страшного не вижу": Вирусолог оценил появление "бразильского" штамма ковида в России

По его словам, сегодня наибольшую опасность представляет индийский вариант "дельта".

22 июля, 15:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ничего страшного в том, что в России начали выявлять первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, нет. Об этом Лайфу заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов. По его словам, гамма-штамм известен учёным уже больше полугода и по своим особенностям вовсе не заслуживает находиться в одних рядах с другими мутациями, вызывающими обеспокоенность.

"Самый опасный и самый вытесняющий — вариант "дельта". С "бразильского" варианта пора снимать высшую категорию [опасности], если что-то чрезвычайно новое в нём не появилось", — сказал собеседник Лайфа.

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По словам специалиста, гамма-штамм не сильно вытеснил "уханьский" вариант коронавируса в отличие от "дельты", который на сегодняшний день доминирует во всём мире.

"Так что ничего страшного в обнаружении чисто "бразильского" варианта я не вижу", — заключил Нетёсов.

Напомним, об обнаружении "бразильского" штамма коронавируса в России сегодня сообщили в научном центре вирусологии и биологии "Вектор". При этом в центре уточнили, что доминирующей мутацией вируса во всём мире остаётся дельта-штамм.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юлия Исупова

Юлия Исупова

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