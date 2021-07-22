Ничего страшного в том, что в России начали выявлять первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, нет. Об этом Лайфу заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов. По его словам, гамма-штамм известен учёным уже больше полугода и по своим особенностям вовсе не заслуживает находиться в одних рядах с другими мутациями, вызывающими обеспокоенность.

"Самый опасный и самый вытесняющий — вариант "дельта". С "бразильского" варианта пора снимать высшую категорию [опасности], если что-то чрезвычайно новое в нём не появилось", — сказал собеседник Лайфа.

По словам специалиста, гамма-штамм не сильно вытеснил "уханьский" вариант коронавируса в отличие от "дельты", который на сегодняшний день доминирует во всём мире.

"Так что ничего страшного в обнаружении чисто "бразильского" варианта я не вижу", — заключил Нетёсов.