В России зарегистрировали тест-систему, способную выявить все штаммы ковида

Разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России тест-система для выявления штаммов коронавируса от "альфы" до "дельты" получила регистрационное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Она получила название "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2".

"АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" — тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что набор уже внедрён в производство и готов к серийному выпуску на производственной площадке ФМБА. Медики напомнили, что штамм Delta ("индийский" B.1.617.2), Alpha ("британский" B.1.1.7), Beta ("южно-африканский" B.1.351) и Gamma ("бразильский" P.1) варианты ковида.