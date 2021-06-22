В ВОЗ назвали самый смертоносный штамм коронавируса

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали дельта-штамм коронавируса потенциально самым опасным из разновидностей данного заболевания. Он был выявлен в Индии и, по мнению врачей, быстрее распространяется от человека к человеку.

Как рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, дельта-вариант может привести к смерти наиболее уязвимых категорий людей по всему миру. "Индийский" штамм уже распространился на 92 страны мира и вытесняет "британский" альфа-вариант. Он быстрее и более приспособлен, спастись от данного варианта ковида можно путём вакцинации, говорит медик.

"В конечном итоге он найдёт тех уязвимых людей, которые станут тяжелобольными, будут госпитализированы и могут умереть", — передаёт слова Райана на пресс-конференции ВОЗ CNBC.