В Минздраве РФ раскрыли, как часто следует ревакцинироваться от коронавируса

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо проводить каждые полгода. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он уточнил, что если эпидобстановка "спокойная", то прививаться можно один раз в год.

"Мы сегодня выработали определённые подходы, сейчас уже кладём их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъёма это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Мурашко отметил, что индийский штамм ковида более заразен, но ревакцинация позволит обрести достаточный уровень антител, чтобы защититься от инфекции. Благодаря установленным срокам ревакцинации россиянам больше не придётся проверять титр антител, подчеркнул министр. Вместе с тем он призвал граждан как можно быстрее вакцинироваться.