Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

В части вакцинации от коронавируса люди должны основываться на мнении экспертов, а не на народных слухах, распространяемых в Интернете, убеждена Елена Литвинова, главный врач 122-й поликлиники Петродворцового района Санкт-Петербурга, одной из крупнейших в Северной столице. Такое мнение медик высказала в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Как пишет издание, врач переболела ковидом ещё в прошлом году и на личном опыте знает, насколько это тяжело и страшно.

"Я полежала в Боткинской больнице и знаю, что такое задыхаться и понимать, что можешь умереть. Но тогда ещё не было вакцины. А сейчас быть в таком положении, зная, что есть средство, которое тебя спасёт, и им не воспользоваться — это странно. Неужели надо подойти к критической черте, чтобы понять, как всё это страшно?" — поделилась Литвинова.

Нежелание россиян вакцинироваться кандидат медицинских наук объяснила тем, что люди большей частью привыкли верить тому, во что им хочется, а не прислушиваться к мнению специалистов. При этом собственные знания у большинства граждан "оставляют желать лучшего", отметила специалист.

"Все читают Интернет, где, к сожалению, информация не всегда идёт от квалифицированных специалистов. И никак нельзя проверить, кто и что там написал. Мы сами верим тому, чему хотим верить. А страх, который в нас живёт, базируется на скудных знаниях по тому или иному вопросу", — констатировала Литвинова.

Кроме прочего, главврач обратила внимание на важную информационную составляющую в вопросе пропаганды вакцинации и развенчивания мифов вокруг неё. Так, сотрудники 122-й поликлиники заметили "взлёты интереса" к прививке после сообщений об очередной вспышке заболеваемости, которые постепенно спадают, когда "становится потише и все успокаиваются". При этом врачи, которые "бегают по вызовам с утра до ночи и видят этих заболевших", не понимают, почему люди сознательно отказываются от эффективной защиты от смертельно опасной инфекции.

"Хочется, чтобы мы все были в одной упряжке — медицина и информационная сфера. Чтобы в Сети были разъясняющие тексты не с позиции негатива, а информативные и объективные. Тогда у нас будет больше правильной информации, а не той, что "одна бабка сказала", — резюмировала Литвинова.