НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

Специалист тяжело переболела ковидом в прошлом году, когда вакцины ещё не было. Она не понимает, почему люди сознательно отказываются от прививки, зная о её эффективности.

21 июня, 11:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В части вакцинации от коронавируса люди должны основываться на мнении экспертов, а не на народных слухах, распространяемых в Интернете, убеждена Елена Литвинова, главный врач 122-й поликлиники Петродворцового района Санкт-Петербурга, одной из крупнейших в Северной столице. Такое мнение медик высказала в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Как пишет издание, врач переболела ковидом ещё в прошлом году и на личном опыте знает, насколько это тяжело и страшно.

Повторная прививка: Как бесплатно сделать третий укол от коронавируса

Повторная прививка: Как бесплатно сделать третий укол от коронавируса

"Я полежала в Боткинской больнице и знаю, что такое задыхаться и понимать, что можешь умереть. Но тогда ещё не было вакцины. А сейчас быть в таком положении, зная, что есть средство, которое тебя спасёт, и им не воспользоваться — это странно. Неужели надо подойти к критической черте, чтобы понять, как всё это страшно?" — поделилась Литвинова.

Нежелание россиян вакцинироваться кандидат медицинских наук объяснила тем, что люди большей частью привыкли верить тому, во что им хочется, а не прислушиваться к мнению специалистов. При этом собственные знания у большинства граждан "оставляют желать лучшего", отметила специалист.

"Изменение крови происходит за часы": Врач раскрыла новую смертельную тактику CoViD-19

"Изменение крови происходит за часы": Врач раскрыла новую смертельную тактику CoViD-19

"Все читают Интернет, где, к сожалению, информация не всегда идёт от квалифицированных специалистов. И никак нельзя проверить, кто и что там написал. Мы сами верим тому, чему хотим верить. А страх, который в нас живёт, базируется на скудных знаниях по тому или иному вопросу", — констатировала Литвинова.

Кроме прочего, главврач обратила внимание на важную информационную составляющую в вопросе пропаганды вакцинации и развенчивания мифов вокруг неё. Так, сотрудники 122-й поликлиники заметили "взлёты интереса" к прививке после сообщений об очередной вспышке заболеваемости, которые постепенно спадают, когда "становится потише и все успокаиваются". При этом врачи, которые "бегают по вызовам с утра до ночи и видят этих заболевших", не понимают, почему люди сознательно отказываются от эффективной защиты от смертельно опасной инфекции.

"Хочется, чтобы мы все были в одной упряжке — медицина и информационная сфера. Чтобы в Сети были разъясняющие тексты не с позиции негатива, а информативные и объективные. Тогда у нас будет больше правильной информации, а не той, что "одна бабка сказала", — резюмировала Литвинова.

Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом

Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом

А ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы. На данный момент недостаточно информации и исследований для того, чтобы понять, как долго выработанный с помощью уже существующих прививок иммунитет защищает организм от вируса, в том числе его новых вариантов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Фокус с исчезновением: В Петербурге кузов "газели" "перешёл" в 2D-измерение после столкновения с автобусом

сегодня в 10:47

"Вирус не мигрирует!": Эпидемиолог назвал вероятную причину ковидного антирекорда в Подмосковье

сегодня в 10:41

Онищенко рассказал россиянам, как выжить в мегаполисе в жару

сегодня в 12:38

Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний

сегодня в 12:48

Камера сняла, как качок, чтобы не надевать маску, напал с ножом на сотрудника кинотеатра в Москве

сегодня в 12:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1