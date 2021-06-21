Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что вопрос повторной прививки действительно актуален и даже он сам недавно прошел ревакцинацию. По заверениям Минздрава, российские вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт" эффективны для повторной вакцинации, в том числе для тех людей, которые ранее ими прививались.

Как утверждают специалисты института имени Гамалеи (разработчика "Спутника V"), продолжительность действия их вакцины рассчитана на срок не менее девяти месяцев, а создатели вакцины "Эпиваккорона" заявляют, что эффект от их препарата рассчитан примерно на год, на такой же эффективный срок указывают и разработчики препарата "Ковивак" центра имени Чумакова.

То есть те, кто привился более года назад, теоретически снова могут оказаться в зоне риска. Но есть ли ещё какие-либо объективные показатели для ревакцинации, кроме срока прививки? По мнению одного из разработчиков вакцины "Спутник V", Владимира Гущина, есть один простой показатель.

— Безусловно, важнейшей защитной составляющей являются антитела. Если у вас низкий их уровень, то ревакцинироваться надо, — утверждает Гущин. — Сейчас вырабатываются точные рекомендации, какой уровень считать достаточно низким.

То есть для начала нужно сдать анализы на антитела. Сделать это возможно бесплатно в своей районной поликлинике, но по предварительной записи. Либо в большинстве центров платных медицинских услуг, цена вопроса колеблется от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона. При этом стоит иметь в виду, что отсутствие или низкий уровень антител не говорит о том, что болезнь непременно наступит, а только о том — что человек в группе риска. Но знать об этом важно.

— Человек, у которого были антитела и пропали, не полностью потерял защиту, так как у него осталась клеточная память, которая обеспечивает антительный ответ, — пояснил Владимир Гущин.

Чтобы понять, есть ли в организме такая защита, потребуется пройти сложное тестирование на Т-клеточный иммунитет. Но в обычной поликлинике такой тест не делают, а на платной основе — это недёшево. Например, в Москве разброс цен от 10 до 20 тысяч рублей. Но вот в чём парадокс: если сдать все тесты и понять, что действие вакцины после её "гарантийного срока" ослабло, то пройти повторную вакцинацию обычному человеку будет не так-то просто.

Записаться на ревакцинацию через сайт "Госуслуги" точно не получится, так как Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) уже поместила вас в реестр вакцинированных, поэтому для вас запись недоступна. В теории можно просто прийти в поликлинику и, показав своему терапевту результаты тестов, потребовать ещё одну прививку. Но, пока Минздрав РФ не выпустил никакого распоряжения по поводу ревакцинации и не создал порядок учёта тех, кому необходима повторная прививка, врачи поликлиники, даже понимая, что новая доза вакцины вам нужна, скорее всего, ничего сделать не смогут.

Объективно говоря, пока для обычного гражданина шансов ревакцинироваться всего два — и оба полулегальные. Первый вариант (бесплатный) — обратиться в один из мобильных пунктов, но при этом не сообщать о своей прошлой вакцинации. Есть вероятность, что прививку вы получите (хотя бы первый компонент "Спутника V", или монокомпонентный "Спутник лайт", этого, по словам специалистов, для ревакцинации вполне достаточно), однако, как только ваши данные передадут в государственную информационную систему, скорее всего, с вас потребуют объяснений. Наступит ли в этом случае какая-либо ответственность — неизвестно.