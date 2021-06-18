Вирусолог объяснил, почему "индийского" штамма ковида стоит бояться больше, чем "британского". Видео © LIFE

"Британский" вариант коронавируса характерен тем, что стал существенно быстрее распространяться. Однако сейчас на первое место вышел "индийский" вариант ковида. Об этом Лайфу в программе "Дайте сказать!" заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"В мире "британский" вариант уже даже ушёл из моды, условно говоря, только не из моды, а из такой научно-вирусологической моды. То есть сейчас важным является, безусловно, "индийский" вариант. Он просто ещё лучше, чем "британский", распространяется, ещё лучше позволяет уходить от этих мер эпидемического контроля, то есть у него большее количество новых свойств", — объяснил он.

По словам медика, дельта-вариант повышает вероятность тяжёлого течения болезни в несколько раз. "Сегодня он был лёгким, а через два дня — уже тяжелобольной человек, которого надо спасать". Гущин отметил, что "Спутник V" работает как против "индийского" штамма, так и против других вариантов вируса. В центре им. Гамалеи постоянно выделяют новые варианты вируса, которые проникают в страну. Медики смотрят, насколько снижается вирусонейтрализующая активность антител против всех основных штаммов. В их числе "британский", "южно-африканский", "бразильский", "индийский" варианты вируса.

"Мы постоянно на связи с клиническими учреждениями. То есть мы знаем, сколько людей заболевают, у скольких из них первичный случай, сколько повторных случаев, сколько вакцинированы. Да, вакцины работают", — подытожил он.

Полную версию шоу "Дайте сказать!" с Владимиром Гущиным смотрите здесь. Он рассказал, как образуются новые штаммы и почему большая часть россиян до сих пор не понимает опасности коронавируса, развеял самые популярные мифы о вакцинации и раскрыл, как ковид может обмануть наш иммунитет.

