Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в РФ
По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Число инфицированных индийским штаммом коронавируса за последние две недели в России заметно увеличилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.
"На сегодняшний день выложено более 13 тысяч последовательностей (коронавируса). И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растёт", — отметила она.
Напомним, ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, что к активной мутации коронавируса приводят низкие темпы вакцинации. При этом учёные подтвердили, что прививка обеспечивает высокий уровень защиты от тяжёлых и летальных форм CoViD-19, даже если речь идёт об опасном индийском штамме коронавируса "Дельта".
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