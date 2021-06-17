Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в РФ

Число инфицированных индийским штаммом коронавируса за последние две недели в России заметно увеличилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"На сегодняшний день выложено более 13 тысяч последовательностей (коронавируса). И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растёт", — отметила она.