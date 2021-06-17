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Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в РФ

По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.

17 июня, 15:55
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Число инфицированных индийским штаммом коронавируса за последние две недели в России заметно увеличилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"На сегодняшний день выложено более 13 тысяч последовательностей (коронавируса). И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растёт", — отметила она.

Индийский мутант: Что известно о самом опасном штамме коронавируса — "Дельта"

Индийский мутант: Что известно о самом опасном штамме коронавируса — "Дельта"

Напомним, ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, что к активной мутации коронавируса приводят низкие темпы вакцинации. При этом учёные подтвердили, что прививка обеспечивает высокий уровень защиты от тяжёлых и летальных форм CoViD-19, даже если речь идёт об опасном индийском штамме коронавируса "Дельта".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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