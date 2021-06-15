Проценко рассказал о причинах появления новых штаммов коронавируса

К активной мутации коронавируса приводят низкие темпы вакцинации. Такое мнение высказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

"Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого, передача, увеличение контагиозности", — заявил Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

Проценко также добавил, что пока ничего не слышал о так называемом московском штамме коронавируса. По крайней мере, по его словам, нет никакой конкретной информации об этом.