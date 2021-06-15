Проценко рассказал о причинах появления новых штаммов коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке признался, что ничего не слышал об уникальном московском варианте инфекции.
Фото © YouTube / Антонимы
К активной мутации коронавируса приводят низкие темпы вакцинации. Такое мнение высказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.
"Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого, передача, увеличение контагиозности", — заявил Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".
Проценко также добавил, что пока ничего не слышал о так называемом московском штамме коронавируса. По крайней мере, по его словам, нет никакой конкретной информации об этом.
Напомним, в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.
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