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Проценко рассказал о причинах появления новых штаммов коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке признался, что ничего не слышал об уникальном московском варианте инфекции.

15 июня, 19:32
<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCUNpU2YF6BX1ZI9mrD-rtSw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антонимы</a></p>

Фото © YouTube / Антонимы

К активной мутации коронавируса приводят низкие темпы вакцинации. Такое мнение высказал главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

"Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого, передача, увеличение контагиозности", заявил Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

Проценко также добавил, что пока ничего не слышал о так называемом московском штамме коронавируса. По крайней мере, по его словам, нет никакой конкретной информации об этом.

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Напомним, в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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