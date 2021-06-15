"Роскосмос" заявил о планах отправлять учёных на МКС

Специалисты корпорации "Роскосмос" планируют готовить по особой программе учёных для отправки на МКС. Там люди науки смогут ставить эксперименты. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе общения с прессой в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

"Определимся, когда, в какие полётные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных", — сказал Рогозин.

По словам главы корпорации, несмотря на то что подготовка будет сжатой по срокам, учёные получат необходимый объём знаний.