"Роскосмос" заявил о планах отправлять учёных на МКС
Глава госкорпорации Рогозин уточнил, что подготовка будет сжатой по срокам, но люди науки получат необходимый объём знаний.
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Специалисты корпорации "Роскосмос" планируют готовить по особой программе учёных для отправки на МКС. Там люди науки смогут ставить эксперименты. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе общения с прессой в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
"Определимся, когда, в какие полётные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных", — сказал Рогозин.
По словам главы корпорации, несмотря на то что подготовка будет сжатой по срокам, учёные получат необходимый объём знаний.
Ранее сегодня "Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Приозёрную усадьбу XVIII века постройки, расположенную на окраине Женевы, запечатлел спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".
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