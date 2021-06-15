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"Роскосмос" заявил о планах отправлять учёных на МКС

Глава госкорпорации Рогозин уточнил, что подготовка будет сжатой по срокам, но люди науки получат необходимый объём знаний.

15 июня, 19:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Специалисты корпорации "Роскосмос" планируют готовить по особой программе учёных для отправки на МКС. Там люди науки смогут ставить эксперименты. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе общения с прессой в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

"Определимся, когда, в какие полётные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных", — сказал Рогозин.

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По словам главы корпорации, несмотря на то что подготовка будет сжатой по срокам, учёные получат необходимый объём знаний.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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