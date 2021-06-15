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Минобороны предупредило о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

По данным военного ведомства, боевики завезли четыре ёмкости с химикатами, предположительно, с хлором.

15 июня, 19:08
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Сирии боевики группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* намерены инсценировать химическую атаку в Идлибе, их цель — обвинить правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирных жителей. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре ёмкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", рассказал Кулить.

В Сирии засекли переброску сотен боевиков и пикапов с пулемётами

В Сирии засекли переброску сотен боевиков и пикапов с пулемётами

Он отметил, что Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров группировок отказаться от вооружённых провокаций. Им рекомендовали встать на путь мирного урегулирования ситуации в районах, которые им подконтрольны.

Напомним, аналогичная провокация на северо-западе провинции Идлиб планировалась в конце февраля 2021 года в районе населённого пункта Тарманин, сообщал ЦПВС. Боевики доставили туда ёмкости с отравляющими веществами, предположительно, тоже с хлором.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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