Байден не планирует обсуждать с Путиным продажу Россией С-400 Турции
В Белом доме опровергли информацию о компромиссной договорённости между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Соглашение между Россией и Турцией о продаже систем С-400 не планируется затрагивать на встрече президентов США и РФ в Женеве. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США высокого ранга во время полёта самолёта американского лидера Джо Байдена из Брюсселя в Швейцарию.
"Я не ожидаю, что этот вопрос будет затрагиваться на саммите", — прокомментировал он.
Ранее этот вопрос был поднят на встрече Байдена с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но, как объяснил представитель Белого дома, это "проблема между нами и Турцией, касающаяся нашего внутреннего законодательства". Также он опроверг комментарии по поводу достижения компромисса Вашингтоном и Анкарой: охрана аэропорта Кабула в Афганистане турецким контингентом после ухода армии США в обмен на договорённость по С-400.
"Нет, не было никакой связи между С-400 и аэропортом Кабула", — отметил чиновник.
Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Байденом подчеркнул, что у Турции не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Необходимо продолжать диалог, поскольку у обеих стран "нет нерешаемых проблем".
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