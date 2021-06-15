Байден не планирует обсуждать с Путиным продажу Россией С-400 Турции

Соглашение между Россией и Турцией о продаже систем С-400 не планируется затрагивать на встрече президентов США и РФ в Женеве. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США высокого ранга во время полёта самолёта американского лидера Джо Байдена из Брюсселя в Швейцарию.

"Я не ожидаю, что этот вопрос будет затрагиваться на саммите", — прокомментировал он.

Ранее этот вопрос был поднят на встрече Байдена с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но, как объяснил представитель Белого дома, это "проблема между нами и Турцией, касающаяся нашего внутреннего законодательства". Также он опроверг комментарии по поводу достижения компромисса Вашингтоном и Анкарой: охрана аэропорта Кабула в Афганистане турецким контингентом после ухода армии США в обмен на договорённость по С-400.

"Нет, не было никакой связи между С-400 и аэропортом Кабула", — отметил чиновник.