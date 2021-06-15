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Байден не планирует обсуждать с Путиным продажу Россией С-400 Турции

В Белом доме опровергли информацию о компромиссной договорённости между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу.

15 июня, 18:58
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Соглашение между Россией и Турцией о продаже систем С-400 не планируется затрагивать на встрече президентов США и РФ в Женеве. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США высокого ранга во время полёта самолёта американского лидера Джо Байдена из Брюсселя в Швейцарию.

"Я не ожидаю, что этот вопрос будет затрагиваться на саммите", — прокомментировал он.

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Ранее этот вопрос был поднят на встрече Байдена с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но, как объяснил представитель Белого дома, это "проблема между нами и Турцией, касающаяся нашего внутреннего законодательства". Также он опроверг комментарии по поводу достижения компромисса Вашингтоном и Анкарой: охрана аэропорта Кабула в Афганистане турецким контингентом после ухода армии США в обмен на договорённость по С-400.

"Нет, не было никакой связи между С-400 и аэропортом Кабула", — отметил чиновник.

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Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Байденом подчеркнул, что у Турции не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Необходимо продолжать диалог, поскольку у обеих стран "нет нерешаемых проблем".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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