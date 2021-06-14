Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400
По словам главы республики, у Анкары и Вашингтона нет каких-либо проблем в отношениях, которые нельзя решить посредством диалога.
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У Турции не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Её донесли американцам. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с президентом США Джо Байденом и завершения саммита НАТО.
"Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [переговоров с Джо Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности", — объяснил Эрдоган.
По словам турецкого президента, сторонам необходимо продолжать диалог, ведь, как он отметил, у них "нет нерешаемых проблем". У Эрдогана и Байдена присутствует взаимная "решимость" в деле развития двусторонних отношений. А на фоне вызовов для глобальной безопасности возрастёт значимость военно-политического блока НАТО, в котором состоят обе страны.
"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", — поделился Эрдоган своим видением отношений между Анкарой и Вашингтоном.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию о том, что Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. По словам представителя Кремля, "американцы на турок изрядно давят", но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. С тем же призывом неоднократно выступал и Пентагон, а в середине декабря 2020 года США даже ввели санкции против Турции за покупку российских ЗРС.
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