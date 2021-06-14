Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

У Турции не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Её донесли американцам. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с президентом США Джо Байденом и завершения саммита НАТО.

"Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [переговоров с Джо Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности", — объяснил Эрдоган.

По словам турецкого президента, сторонам необходимо продолжать диалог, ведь, как он отметил, у них "нет нерешаемых проблем". У Эрдогана и Байдена присутствует взаимная "решимость" в деле развития двусторонних отношений. А на фоне вызовов для глобальной безопасности возрастёт значимость военно-политического блока НАТО, в котором состоят обе страны.

"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", — поделился Эрдоган своим видением отношений между Анкарой и Вашингтоном.