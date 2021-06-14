НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

По словам главы республики, у Анкары и Вашингтона нет каких-либо проблем в отношениях, которые нельзя решить посредством диалога.

14 июня, 19:02
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

У Турции не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Её донесли американцам. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с президентом США Джо Байденом и завершения саммита НАТО.

"Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [переговоров с Джо Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности", — объяснил Эрдоган.

По словам турецкого президента, сторонам необходимо продолжать диалог, ведь, как он отметил, у них "нет нерешаемых проблем". У Эрдогана и Байдена присутствует взаимная "решимость" в деле развития двусторонних отношений. А на фоне вызовов для глобальной безопасности возрастёт значимость военно-политического блока НАТО, в котором состоят обе страны.

"Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем", — поделился Эрдоган своим видением отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Страны НАТО договорились наращивать военные расходы

Страны НАТО договорились наращивать военные расходы

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию о том, что Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. По словам представителя Кремля, "американцы на турок изрядно давят", но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию.


Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. С тем же призывом неоднократно выступал и Пентагон, а в середине декабря 2020 года США даже ввели санкции против Турции за покупку российских ЗРС.

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ сообщили о прибытии первой партии "Спутника V" в Турцию

сегодня в 12:46

Эрдоган анонсировал приезд делегации из РФ в Анталью для обсуждения вопросов туризма

11 июня, 12:09

Молодая бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

сегодня в 19:30

Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

сегодня в 19:39

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин резко высказался о расширении НАТО

сегодня в 19:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1