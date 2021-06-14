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Страны НАТО договорились наращивать военные расходы

Две трети государств альянса рассчитывают, что к 2024 году их траты на оборону и безопасность достигнут показателя 2% от ВВП.

14 июня, 17:13
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Государства военно-политического блока НАТО обязались увеличивать расходы на оборону и безопасность. Об этом сообщается в итоговом заявлении лидеров стран альянса по итогам саммита в Брюсселе.

"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса. Ожидается, что десять членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя 2% к 2024 году", — отмечается в документе.

Греция в текущем году потратит 3,82% от ВВП на оборону, а США — 3,52%. Первую десятку замыкает Франция с 2,01%. В самом конце идёт Люксембург с 0,57%. Германия в середине с показателем 1,57%.

Суммарно военные расходы стран НАТО должны вырасти на 4,1% и составить 1,05 триллиона долларов США. Одна пятая этой сумму должна быть потрачена на новую военную технику и вооружения, которые помогут в противодействии России и Китаю. Ключевым поставщиком альянса являются США.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы должным образом решить вопрос зависимости от военного оборудования российского производства через национальные усилия и международное сотрудничество", — говорится в документе.

Приоритетными разработками и статьями расходов являются средства ПВО и защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, высокоточные боеприпасы и средства подготовки личного состава.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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