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"Вы для меня дно, а не мужчина": Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире

Певица и телеведущий поругались во время эфира на "Матч ТВ", посвященного выступлению сборной России на чемпионате Европы по футболу

14 июня, 16:56
<p>Фото © Дмитрий Голубович/ТАСС</p>

Фото © Дмитрий Голубович/ТАСС

Журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев во время прямого эфира на телеканале довел до слёз певицу Ольгу Бузову, приглашённую в студию, чтобы обсудить игру нашей сборной на Евро-2020.

Губерниев подключился к эфиру по видеосвязи и спросил Бузову о футболе, после чего сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий спросил певицу, перестала ли она "пить коньяк по утрам?" После этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций.

"Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ!? Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо", — сказала Бузова в адрес Губерниева.

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В ответ телеведущий парировал: "Я цитировал классику. Фразу про коньяк говорил Карлсон Фрекен Бок".

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Сборная России стартовала на чемпионате Европы в субботу, уступив Бельгии с разгромным счетом 0:3. Свой следующий матч команда проведет в среду, 16 июня, против Финляндии. Начало матча, который состоится в Санкт-Петербурге, — в 16:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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