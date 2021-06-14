"Кристиан шутит": Агент пережившего остановку сердца Эриксена рассказал о его состоянии

Мартин Шутс, агент лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена, рассказал, что самочувствие игрока, пережившего остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), значительно улучшилось. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Мы говорили с ним вчера. Он был в хорошем настроении, шутил. Сейчас нам всем нужно понять, что с ним случилось. На углубленное обследование потребуется какое-то время", — заявил Шутс.

По его словам, Эриксен хочет поддержать своих партнёров по сборной в матче второго тура группового этапа против Бельгии. Встреча состоится в четверг, 17 июня, в Копенгагене.

Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией в субботу. Лидер сборной Дании в концовке первого тайма рухнул на газон и не смог подняться. Футболиста доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что футболист перенёс остановку сердца.