"Кристиан шутит": Агент пережившего остановку сердца Эриксена рассказал о его состоянии
По его словам, футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование, на которое потребуется какое-то время.
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Мартин Шутс, агент лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена, рассказал, что самочувствие игрока, пережившего остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), значительно улучшилось. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Мы говорили с ним вчера. Он был в хорошем настроении, шутил. Сейчас нам всем нужно понять, что с ним случилось. На углубленное обследование потребуется какое-то время", — заявил Шутс.
По его словам, Эриксен хочет поддержать своих партнёров по сборной в матче второго тура группового этапа против Бельгии. Встреча состоится в четверг, 17 июня, в Копенгагене.
Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией в субботу. Лидер сборной Дании в концовке первого тайма рухнул на газон и не смог подняться. Футболиста доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что футболист перенёс остановку сердца.
Матч в Копенгагене был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало.
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