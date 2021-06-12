Финляндия обыграла Данию в возобновлённом матче на Евро-2020

Сборная Финляндии в первом матче на Евро-2020 обыграла Данию. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0.

Главным событием матча стал неприятный эпизод с Кристианом Эриксеном. Главная звезда датской команды потеряла сознание прямо на поле и отравилась в больницу. Судьи прервали матч, однако через некоторое время он возобновился.