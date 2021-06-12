Финляндия обыграла Данию в возобновлённом матче на Евро-2020
Встреча была прервана из-за потери сознания у главной звезды встречи Кристиана Эриксена.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Финляндии в первом матче на Евро-2020 обыграла Данию. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0.
Главным событием матча стал неприятный эпизод с Кристианом Эриксеном. Главная звезда датской команды потеряла сознание прямо на поле и отравилась в больницу. Судьи прервали матч, однако через некоторое время он возобновился.
Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией
После паузы единственный мяч забил Йоэль Похьянпало. В итоге первая сенсация на Евро прогремела именно в Копенгагене.
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