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Малафеев сфотографировался с фанатами и поделился "хорошим" прогнозом на матч Россия — Бельгия

По его мнению, отечественные футболисты покажут хорошую игру и их ждёт успех.

12 июня, 18:59

Малафеев сфотографировался с фанатами и поделился "хорошим" прогнозом на матч Россия — Бельгия. Видео © LIFE

Футболист Вячеслав Малафеев сфотографировался со своими фанатами у стадиона в Петербурге и поделился прогнозом на матч Евро-2020 Россия — Бельгия. На вопрос болельщиков о том, какой счёт будет в итоге игры, он загадочно улыбнулся, ответил "хороший" и ушёл.

До игры же остаётся всего минута. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Место в воротах займёт Антон Шунин. В обороне — Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Юрий Жирков. Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев и Роман Зобнин сыграют в опорной зоне. Чуть выше — Далер Кузяев и Александр Головин, а в атаке — капитан команды Артём Дзюба.

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Ранее зрители Евро-2020 не на шутку перепугались. Главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа с Финляндией в Копенгагене. Ему начали проводить непрямой массаж сердца прямо на поле. В УЕФА сообщили, что футболист доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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