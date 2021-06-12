Малафеев сфотографировался с фанатами и поделился "хорошим" прогнозом на матч Россия — Бельгия. Видео © LIFE

Футболист Вячеслав Малафеев сфотографировался со своими фанатами у стадиона в Петербурге и поделился прогнозом на матч Евро-2020 Россия — Бельгия. На вопрос болельщиков о том, какой счёт будет в итоге игры, он загадочно улыбнулся, ответил "хороший" и ушёл.

До игры же остаётся всего минута. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Место в воротах займёт Антон Шунин. В обороне — Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Юрий Жирков. Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев и Роман Зобнин сыграют в опорной зоне. Чуть выше — Далер Кузяев и Александр Головин, а в атаке — капитан команды Артём Дзюба.