"Наши мысли с Кристианом": Сборная России выразила поддержку датскому полузащитнику Эриксену, которого унесли с матча без сознания
В концовке первого тайма встречи в Копенгагене футболист упал на газон и не смог подняться.
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Сборная России по футболу высказала слова поддержки датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче первого тура чемпионата Европы с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что всё обойдётся", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
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