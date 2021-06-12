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"Наши мысли с Кристианом": Сборная России выразила поддержку датскому полузащитнику Эриксену, которого унесли с матча без сознания

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене футболист упал на газон и не смог подняться.

12 июня, 17:49
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/leventcyr/status/1403763502641303557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> </p>

Фото © Twitter

Сборная России по футболу высказала слова поддержки датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче первого тура чемпионата Европы с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что всё обойдётся", — говорится в сообщении.

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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