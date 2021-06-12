В УЕФА сообщили о состоянии главной звезды сборной Дании Эриксена, который потерял сознание во время матча





Потерявший сознание прямо на поле во время одного из матчей Евро-2020 главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен подал вид, что находится в сознании. О его состоянии сообщили в УЕФА.

"В связи с состоянием здоровья Кристиана Эриксена, будет собрано экстренное совещание с участием обеих команд и их руководства. Дальнейшая информацию будет в 19:45 по местному времени. Игрок доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное", — говорится на официальной страничке УЕФА в "Твиттере".