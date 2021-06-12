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В УЕФА сообщили о состоянии главной звезды сборной Дании Эриксена, который потерял сознание во время матча

В связи с его состоянием, будет собрано экстренное совещание с командами и их тренерами.

12 июня, 17:33
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  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Потерявший сознание прямо на поле во время одного из матчей Евро-2020 главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен подал вид, что находится в сознании. О его состоянии сообщили в УЕФА.

"В связи с состоянием здоровья Кристиана Эриксена, будет собрано экстренное совещание с участием обеих команд и их руководства. Дальнейшая информацию будет в 19:45 по местному времени. Игрок доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное", — говорится на официальной страничке УЕФА в "Твиттере".

Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией

Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией

Напомним, что Эриксену 29 лет. В составе итальянского "Интера" он стал чемпионом Италии сезона 2020/21. Ранее спортсмен выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трёхкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной Дании он провёл 108 матчей и забил 36 мячей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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