Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией. Видео © Соцсети

Главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа с Финляндией в Копенгагене. Ему проводят непрямой массаж сердца прямо на поле.

Eriksen has had some sort of fit or seizure on the pitch, stadium silent, very heartbreaking 💔 pic.twitter.com/Qm1uu3UQ0c — hunterfarsad (@hunterfarsad) June 12, 2021

Фанаты на стадионе в ужасе от происходящего и плачут. К кромке поля вышла супруга Эриксена, её успокаивают партнёры по команде. Датские футболисты обступили спортсмена и закрыли от зрителей и камер. Эриксена подняли на носилках и унесли с поля под аплодисменты зрителей на "Паркен-арене". Матч приостановлен. Будет ли продолжена встреча, неизвестно.