Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией
Футболист рухнул на газон и не смог подняться в концовке первого тайма встречи. Матч приостановлен.
Фото © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel / POOL
Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией. Видео © Соцсети
Главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа с Финляндией в Копенгагене. Ему проводят непрямой массаж сердца прямо на поле.
Eriksen has had some sort of fit or seizure on the pitch, stadium silent, very heartbreaking 💔 pic.twitter.com/Qm1uu3UQ0c— hunterfarsad (@hunterfarsad) June 12, 2021
Фанаты на стадионе в ужасе от происходящего и плачут. К кромке поля вышла супруга Эриксена, её успокаивают партнёры по команде. Датские футболисты обступили спортсмена и закрыли от зрителей и камер. Эриксена подняли на носилках и унесли с поля под аплодисменты зрителей на "Паркен-арене". Матч приостановлен. Будет ли продолжена встреча, неизвестно.
Напомним, что Эриксену 29 лет. В составе итальянского "Интера" он стал чемпионом Италии сезона 2020/21. Ранее спортсмен выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трёхкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной Дании он провёл 108 матчей и забил 36 мячей.
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