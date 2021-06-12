НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией

Футболист рухнул на газон и не смог подняться в концовке первого тайма встречи. Матч приостановлен.

12 июня, 16:49
24698
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel / POOL</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / Friedemann Vogel / POOL

Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией. Видео © Соцсети

Главная звезда сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа с Финляндией в Копенгагене. Ему проводят непрямой массаж сердца прямо на поле.

Фанаты на стадионе в ужасе от происходящего и плачут. К кромке поля вышла супруга Эриксена, её успокаивают партнёры по команде. Датские футболисты обступили спортсмена и закрыли от зрителей и камер. Эриксена подняли на носилках и унесли с поля под аплодисменты зрителей на "Паркен-арене". Матч приостановлен. Будет ли продолжена встреча, неизвестно.

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Напомним, что Эриксену 29 лет. В составе итальянского "Интера" он стал чемпионом Италии сезона 2020/21. Ранее спортсмен выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трёхкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной Дании он провёл 108 матчей и забил 36 мячей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

сегодня в 16:23

Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы

вчера в 20:49

В РПЦ назвали мерзостью постер сборной Бельгии с дьяволами-футболистами

сегодня в 16:22

Митрополит Иларион рассказал, какая валюта в ходу у священнослужителей

сегодня в 17:24

"Лето черти унесли": Биолог рассказала, когда в Москве будет снижение заболеваемости ковидом

сегодня в 17:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1