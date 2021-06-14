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"Было немного страшновато": В сборной России рассказали о реакции на потерю сознания Эриксеном

Сейчас лидер сборной Дании, переживший на поле сердечный приступ, чувствует себя значительно лучше.

14 июня, 14:20
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев рассказал, что команду немного напугал инцидент с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с финнами. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы узнали после установки на матч с Бельгией, когда ехали в автобусе на игру. Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет, и произошла такая ситуация. Слава богу, всё обошлось", заявил Евгеньев.

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Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией в субботу. Лидер сборной Дании рухнул на газон и не смог подняться в концовке первого тайма встречи. Футболиста доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Матч был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов.

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Позднее в субботу сборная России в Санкт-Петербурге уступила Бельгии со счетом 0:3. Свой следующий матч команда Станислава Черчесова проведет в среду, 16 июня, против финнов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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