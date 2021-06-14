"Было немного страшновато": В сборной России рассказали о реакции на потерю сознания Эриксеном

Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев рассказал, что команду немного напугал инцидент с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с финнами. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы узнали после установки на матч с Бельгией, когда ехали в автобусе на игру. Конечно, переживали за него, было даже немного страшновато: футболист играл до 30 лет, и произошла такая ситуация. Слава богу, всё обошлось", — заявил Евгеньев.