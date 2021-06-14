В Санкт-Петербурге в гостинице сборной Словакии по футболу произошёл пожар

В петербургской гостинице "Европа", в которой перед матчем Евро-2020 против польской команды разместилась сборная Словакии, произошёл пожар. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, возгорание произошло на кухне отеля. Прибывшие пожарные справились с ситуацией.

Факт возгорания подтвердил представитель гостиницы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

"Отель "Европа" работает в штатном режиме, никто не пострадал, в том числе и словацкие футболисты", — заявили в отеле.