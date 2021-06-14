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В Санкт-Петербурге в гостинице сборной Словакии по футболу произошёл пожар

В результате происшествия никто не пострадал. Отель продолжает работать в штатном режиме.

14 июня, 12:13
<p>Фото © Федерация футбола Словакии</p>

Фото © Федерация футбола Словакии

В петербургской гостинице "Европа", в которой перед матчем Евро-2020 против польской команды разместилась сборная Словакии, произошёл пожар. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, возгорание произошло на кухне отеля. Прибывшие пожарные справились с ситуацией.

Факт возгорания подтвердил представитель гостиницы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

"Отель "Европа" работает в штатном режиме, никто не пострадал, в том числе и словацкие футболисты", — заявили в отеле.

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Сборная Словакии стартует на чемпионате Европы матчем против команды Польши. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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