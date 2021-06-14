Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией
За поведением любителей футбола внимательно наблюдают правоохранители. Однако пока никаких инцидентов не зафиксировано.
Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем своей сборной против Словакии. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге польские фанаты решили прогуляться по городу перед началом матча своей сборной с командой Словакии в рамках Евро-2020. Любители футбола с национальными флагами в руках прошлись по улицам Северной столицы.
На кадрах с места событий, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что фанаты одеты в форму своей сборной. Они выкрикивают кричалки и поют песни. При этом композиции звучат не только на родном, польском языке, но и на русском. Так, любители футбола исполнили "Калинку", а также песню "Пусть всегда будет солнце". При этом в качестве аккомпанемента выступает барабан.
Отметим, что за поведением фанатов наблюдают правоохранители, пока не было зафиксировано никаких инцидентов.
Напомним, сегодняшняя встреча сборной Польши и команды Словакии начнётся в 19:00 по московскому времени.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге в гостинице сборной Словакии по футболу произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Отель продолжает работать в штатном режиме.
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