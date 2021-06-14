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Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией

За поведением любителей футбола внимательно наблюдают правоохранители. Однако пока никаких инцидентов не зафиксировано.

14 июня, 13:14

Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем своей сборной против Словакии. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге польские фанаты решили прогуляться по городу перед началом матча своей сборной с командой Словакии в рамках Евро-2020. Любители футбола с национальными флагами в руках прошлись по улицам Северной столицы.

На кадрах с места событий, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что фанаты одеты в форму своей сборной. Они выкрикивают кричалки и поют песни. При этом композиции звучат не только на родном, польском языке, но и на русском. Так, любители футбола исполнили "Калинку", а также песню "Пусть всегда будет солнце". При этом в качестве аккомпанемента выступает барабан.

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Отметим, что за поведением фанатов наблюдают правоохранители, пока не было зафиксировано никаких инцидентов.

Напомним, сегодняшняя встреча сборной Польши и команды Словакии начнётся в 19:00 по московскому времени.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге в гостинице сборной Словакии по футболу произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Отель продолжает работать в штатном режиме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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