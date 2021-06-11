Чемпионата Европы по футболу все болельщики ждали целых пять лет! Просто вдумайтесь, в далёком 2016 году мир ещё не знал про коронавирус и "ТикТок", а наша команда ещё не выходила в четвертьфинал мирового первенства. Теперь же реальность совсем иная, однако празднику футбола быть! Несмотря на все трудности, скандалы и разногласия, которые возникли ещё до начала турнира.

Новый формат: 11 городов по всей Европе.

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Сторонников у этой идеи наберётся столько же, сколько и её противников. В УЕФА ещё давным-давно приняли решение о том, что этот Евро не должен проходить в одной стране. И действительно, 60-летний юбилей турнира не гоже праздновать где-то в одном месте — нужен размах. Признаемся честно, без пандемии идея и правда смотрелась свежо и интересно. Фанаты уже продумывали маршруты и планировали поездки, а города-организаторы клялись сделать праздник для каждого, кто к ним приедет.

Реалии же таковы, что с поездками в этом году есть большие трудности. Евро-то, конечно, никуда не денется, но и решения отдельных стран тоже никто не отменял. Вот, к примеру, Дания взяла и отказалась пускать наших фанатов на матч в Копенгаген против местной сборной. Причина проста и понятна — коронавирус. Тогда власти страны заверяли, что никакого к России негативного отношения нет, а решение вызвано именно пандемией. Позже же стало понятно, что определённую нелюбовь к российской публике скандинавы испытывали.

"Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания – Россия, запланированный на 21 июня. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские фанаты требуют большего контроля за собой", — заявил начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

Обидно, но не так сильно, как жителям Бильбао или Дублина. Их под шумок вообще лишили футбольного праздника, забрав статус организаторов за пару месяцев до турнира. Вместо первых матчи примет Севилья, а вот из ирландской столицы часть матчей перекочевала в Санкт-Петербург. Так что теперь российские фанаты воочию понаблюдают ещё и за Польшей, Словакией и Швецией.

Украинская форма с Крымом

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Ещё один громкий скандал прогремел за несколько дней до старта Евро-2020. Украина презентовала форму с силуэтом карты страны и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!". Не забыли включить и Крым, который семь лет уже как российский. Сначала УЕФА форму одобрил, дескать всему она соответствует, проверяли долго, можно играть. Однако здесь взбунтовались наша общественность, а РФС и вовсе обратился к чиновникам из Ньона.

Там подумали и решили, что оставлять всю эту историю без внимания нельзя и попросили украинскую сборную убрать надпись "Героям слава!", в котором всё-таки удалось разглядеть явный политический смысл. Теперь интрига заключается не только в том, как сыграет Украина на Евро-2020, но ещё и в чём она на турнире выступит.

Кто встанет на колено?

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Все прекрасно знают, что в УЕФА давно и активно борются с расизмом. Дошло до того, что перед началом еврокубковых матчей игроки встают на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Поначалу все спокойно это делали, и особых возмущений на этот счёт не возникало. Однако долго так продолжаться не могло

Одним из тех, кто не стал этого делать, был наш арбитр Сергей Карасёв. Если вы забыли, то в марте он обслуживал матч между "Манчестер Сити" и "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов и не встал на колено перед началом матча. Уже вроде бы все это забыли, страсти поутихли. Однако дров в пламя за несколько дней до старта Евро-2020 подкинула сборная Венгрии.

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Перед началом товарищеского матча против Ирландии они не стали вставать на колено, чего не скажешь о сопернике. Венгры же, вместо этого, указывали на слово "Respect" на своих рукавах. Подстать действиям игроков отреагировали и болельщики, которые встретили действия ирландцев оглушительным свистом.

Праздник футбола

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Что бы ни происходило, какие бы скандалы ни встряхивали инфополе — это было до. Впереди же — целый месяц настоящего футбольного пиршества. Даже если вам не удастся попасть на трибуны, вы всё равно ощутите это на себе. Весь мир будет следить за невероятными баталиями, а в конце, как всегда, останется только один.