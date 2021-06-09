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"Мы почувствовали облегчение": В полиции Дании обрадовались запрету на приезд российских фанатов в страну на Евро

Напомним, один из матчей группового этапа наша сборная проведёт именно в Копенгагене.

9 июня, 10:24
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полиция Дании "вздохнула с облегчением" после того, как российским фанатам запретили приезд в страну на матчи Евро-2020. Об этом рассказал начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на Евро-2020

В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на Евро-2020

"Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания – Россия, запланированный на 21 июня. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские фанаты требуют большего контроля за собой", — цитирует Даля BT.

По его мнению, у российских поклонников футбола зачастую проявлялось желание поспособствовать дракам и массовым беспорядкам, а от фанатов из Восточной Европы исходит большая часть проблем. При этом самым худшим из всех возможных вариантов в датской полиции назвали встречу фанатов из России и Польши.

Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

Напомним, власти Дании отказались делать исключения для болельщиков из России, которые планировали посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. При этом один из матчей наша сборная проведёт в Копенгагене: 21 июня команда Станислава Черчесова встретится с Данией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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