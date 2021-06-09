Полиция Дании "вздохнула с облегчением" после того, как российским фанатам запретили приезд в страну на матчи Евро-2020. Об этом рассказал начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

"Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания – Россия, запланированный на 21 июня. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские фанаты требуют большего контроля за собой", — цитирует Даля BT.

По его мнению, у российских поклонников футбола зачастую проявлялось желание поспособствовать дракам и массовым беспорядкам, а от фанатов из Восточной Европы исходит большая часть проблем. При этом самым худшим из всех возможных вариантов в датской полиции назвали встречу фанатов из России и Польши.