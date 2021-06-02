Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020
При этом один из матчей с участием нашей сборной пройдёт именно в Копенгагене.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Дания не будет пускать российских болельщиков в страну на матчи чемпионата Европы по футболу, а соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена. Об этом РИА "Новости" сообщили в УЕФА.
"Вопрос, поднятый Российским футбольным союзом, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", — отметили в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, что датские власти не намерены пускать российских болельщиков в страну во время Евро-2020. При этом матч между сборными двух стран в рамках турнира пройдёт именно в Копенгагене.
Комментариев: 0