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Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

При этом один из матчей с участием нашей сборной пройдёт именно в Копенгагене.

2 июня, 09:19
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Дания не будет пускать российских болельщиков в страну на матчи чемпионата Европы по футболу, а соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена. Об этом РИА "Новости" сообщили в УЕФА.

"Вопрос, поднятый Российским футбольным союзом, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", — отметили в пресс-службе организации.

СМИ: Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

СМИ: Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

Ранее стало известно, что датские власти не намерены пускать российских болельщиков в страну во время Евро-2020. При этом матч между сборными двух стран в рамках турнира пройдёт именно в Копенгагене.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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