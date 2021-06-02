Дания не будет пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020

Дания не будет пускать российских болельщиков в страну на матчи чемпионата Европы по футболу, а соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена. Об этом РИА "Новости" сообщили в УЕФА.

"Вопрос, поднятый Российским футбольным союзом, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", — отметили в пресс-службе организации.