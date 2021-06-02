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Сборная России огласила заявку на Евро-2020

Свой первый матч на турнире команда проведёт 12 июня против Бельгии.

2 июня, 07:08
<p>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>РФС</p>

Фото © РФС

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательную заявку команды на чемпионат Европы. В список вошло 26 футболистов.

Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Заявка сборной России на Евро-2020:

  • вратари: Антон Шунин, Матвей Сафонов, Юрий Дюпин;
  • защитники: Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;
  • полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Денис Черышев, Денис Макаров, Алексей Ионов;
  • нападающие: Артём Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Из расширенного списка в окончательную заявку не вошли Андрей Лунёв, Роман Евгеньев, Арсен Захарян и Илья Самошников.

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Напомним, что первый матч на турнире наша сборная проведёт 12 июня против Бельгии. До этого команда Станислава Черчесова сыграет один контрольный матч с Болгарией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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