Сборная России огласила заявку на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательную заявку команды на чемпионат Европы. В список вошло 26 футболистов.

Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Из расширенного списка в окончательную заявку не вошли Андрей Лунёв, Роман Евгеньев, Арсен Захарян и Илья Самошников.

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Напомним, что первый матч на турнире наша сборная проведёт 12 июня против Бельгии. До этого команда Станислава Черчесова сыграет один контрольный матч с Болгарией.