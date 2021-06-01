Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей
Впереди у нашей команды ещё один товарищеский матч, а уже после него чемпионат Европы.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Сборная России по футболу сыграла вничью в первом контрольном мачте перед Евро-2020 против Польши. Встреча, прошедшая во Вроцлаве, завершилась со счётом 1:1.
Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
Начался матч для команды Станислава Черчесова ужасно. Якуб Шверчок смог в одиночестве оказаться на ударной позиции и пробить Антона Шунина. Благо с ответом наши парни затягивать не стали и сравняли счёт на 20-й минуте. Головин сделал радиоуправляемый навес, который прекрасно замкнул Караваев — 1:1. После этого вперёд могли выйти как наши, так и поляки, но отдыхать команды ушли именно при равном счёте.
Во втором тайме на первый план выходили составы, ведь в контрольном матче можно делать как никогда много замен, а потому тренеры пытались наиграть самые разные сочетания. Что же до моментов, то были и они, но в целом без особых опасностей. Самым запоминающимся стал выход вратаря Матвея Сафонова на замену в середине тайма. В целом команды осознавали, что имеют не самый плохой результат в кармане, а потому особо события не форсировали. В итоге ничья — 1:1.
"Большая проверка для всей страны": Губерниев поделился с Лайфом ожиданиями от матча сборной против Польши
Подопечные Станислава Черчесова завершили свой европейский вояж, в который вошли сборы в Австрии и матч во Вроцлаве, и возвращаются в Россию, где продолжат подготовку к Евро-2020. Впереди игра с Болгарией, а уже после этого — непосредственно турнир, где права на ошибку у нашей команды не будет.
Комментариев: 0