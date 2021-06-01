В девяти городах России откроют фан-зоны во время Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны для просмотра матчей нашей сборной на Евро-2020 в девяти крупных городах страны, сообщает пресс-служба организации.

"Российский футбольный союз объявляет о старте кампании "Играем за вас – 2". Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России пройдут мероприятия, посвящённые выступлению сборной России на турнире. Во время турнира все матчи нашей сборной на главном событии лета будут показаны на больших фан-зонах "Наши парни. Играем за вас" в разных городах России", — говорится в сообщении.

В частности, специальные зоны будут организованы в Москве ("Вегас Крокус Сити"), Санкт-Петербурге (Никольские ряды), Туле, Ульяновске, Сочи (морской порт), а также на стадионах в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде и Саранске. Вместе с гостями за матчами нашей команды будут наблюдать легенды сборной и её звёздные болельщики.