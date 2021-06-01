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В девяти городах России откроют фан-зоны во время Евро-2020

За играми нашей команды вместе с гостями будут следить легенды сборной и звёздные болельщики.

1 июня, 15:20

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны для просмотра матчей нашей сборной на Евро-2020 в девяти крупных городах страны, сообщает пресс-служба организации.

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Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

"Российский футбольный союз объявляет о старте кампании "Играем за вас – 2".  Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России пройдут мероприятия, посвящённые выступлению сборной России на турнире. Во время турнира все матчи нашей сборной на главном событии лета будут показаны на больших фан-зонах "Наши парни. Играем за вас" в разных городах России", — говорится в сообщении.

В частности, специальные зоны будут организованы в Москве ("Вегас Крокус Сити"), Санкт-Петербурге (Никольские ряды), Туле, Ульяновске, Сочи (морской порт), а также на стадионах в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде и Саранске. Вместе с гостями за матчами нашей команды будут наблюдать легенды сборной и её звёздные болельщики.

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Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Кроме этого, 8 июня команда Станислава Черчесова проведёт открытую тренировку на центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина, после которой фанаты смогут задать вопросы игрокам и главному тренеру.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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