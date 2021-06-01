СМИ: Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

Дания не будет пускать российских болельщиков, которые собираются приехать в страну на матч Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как стало известно изданию, генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже направил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации, ведь часть болельщиков уже приобрела билеты.

"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", — говорится в тексте письма Алаева.