СМИ: Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020
Одна из встреч группового этапа нашей сборной пройдёт в Копенгагене.
Фото © РФС
Дания не будет пускать российских болельщиков, которые собираются приехать в страну на матч Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Как стало известно изданию, генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже направил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации, ведь часть болельщиков уже приобрела билеты.
"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", — говорится в тексте письма Алаева.
Напомним, что встреча Дания — Россия пройдёт именно в Копенгагене. Помимо этого, в городе пройдут ещё два матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.
Комментариев: 0