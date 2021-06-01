Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СМИ: Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

Одна из встреч группового этапа нашей сборной пройдёт в Копенгагене.

1 июня, 10:22
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Дания не будет пускать российских болельщиков, которые собираются приехать в страну на матч Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как стало известно изданию, генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже направил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации, ведь часть болельщиков уже приобрела билеты.

"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", — говорится в тексте письма Алаева.

Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Напомним, что встреча Дания — Россия пройдёт именно в Копенгагене. Помимо этого, в городе пройдут ещё два матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: "Вест Хэм" согласовал условия контракта с игроком "Спартака" Кралом

сегодня в 09:13

Глава совета директоров "Уфы" подал в отставку после горячей фотосессии с телеведущей

сегодня в 08:51

"Барселона" приобрела второго игрока "Манчестер Сити" за сутки

сегодня в 08:39

Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи, но она оказалась с путёвкой в Геленджик

сегодня в 11:55

"История о человеческой глупости и врачебной халатности": В Подмосковье пенсионер "воскрес" через несколько дней после похорон из-за путаницы в больнице

сегодня в 11:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1