В Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов

Растения появятся на Московском и Ленинском проспектах, набережной Обводного канала, площади Победы, Пулковском шоссе и в Приморском парке Победы.