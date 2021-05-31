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В Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов

Растения появятся на Московском и Ленинском проспектах, набережной Обводного канала, площади Победы, Пулковском шоссе и в Приморском парке Победы.

31 мая, 22:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу высадят больше ста деревьев, несколько тысяч кустарников и почти 500 тысяч цветов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

"Растения высаживают во всех районах города. Особое внимание уделяют улицам и паркам, по которым будут гулять гости Евро-2020. Так, расцветут Ленинский и Московский проспекты, набережная Обводного канала, площадь Победы и Приморский парк Победы. На данный момент работы закончены на Пулковском шоссе", — говорится в сообщении.

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

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По данным телеканала, всего по дороге от аэропорта высажено около 15 тысяч тюльпанов. Кроме того, там появились клумбы в виде мяча, сделанные из пяти тысяч виол. Также в ближайшие дни на Московском проспекте высадят 30 тысяч петуний, которые образуют российский триколор. Помимо них в оранжереях сейчас находятся и готовятся к высадке тагетесы, бегонии, цинерарии.

Уточняется, что цветники начали готовить ещё осенью, поэтому большинство бутонов уже начали распускаться. Полностью раскрыться растения должны через несколько недель. Украшать город они будут до середины сентября.

Ранее Лайф писал, что футбол станет главной темой Фестиваля цветов в Петербурге.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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