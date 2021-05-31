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ФАС и мобильные операторы подпишут меморандум по борьбе со спам-звонками

Они намерены защитить абонентов от нежелательных вызовов, в том числе от распространения голосовой рекламы.

31 мая, 18:01

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Федеральная антимонопольная служба России и крупнейшие мобильные операторы подпишут меморандум по противодействию спам-звонкам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В мероприятии примут участие руководитель ФАС Максим Шаскольский и представители крупнейших операторов связи в России — МТС, Tele2, "Мегафон", "Вымпелком", — уточнили в службе.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров отметил, что операторы связи разработали бесплатные антиспам-сервисы, блокирующие поступление спам-звонков. Это сделано в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов и от голосовой рекламы. При этом блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба России одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей стандарта 5G.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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