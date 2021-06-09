Главный тренер сборной Украины заявил, что "не видит поводов для дискуссии" из-за формы с силуэтом Крыма

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не видит поводов для дискуссии вокруг формы его команды.

"Эта форма была одобрена УЕФА, и я не вижу здесь никаких поводов для дискуссии", — отметил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Кроме того, на экипировке можно увидеть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму.