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Главный тренер сборной Украины заявил, что "не видит поводов для дискуссии" из-за формы с силуэтом Крыма

Ранее РФС написал в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на политические мотивы в экипировке команды из Незалежной.

9 июня, 10:05
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117684607183&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не видит поводов для дискуссии вокруг формы его команды.

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"Эта форма была одобрена УЕФА, и я не вижу здесь никаких поводов для дискуссии", — отметил Шевченко на пресс-конференции.

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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Кроме того, на экипировке можно увидеть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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