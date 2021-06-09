Зеленский примерил "шокирующую" форму сборной Украины по футболу

Лидер Незалежной Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой позирует в форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. Снимок размещён в "Инстаграме" политика.

"Ждём пятницу. В этот раз — не из-за СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. Лайфа)", — указал под фото Зеленский.

Подписчики в целом оценили новую форму сборной по футболу. Однако нашлись и те, кто в комментариях попытался напомнить президенту Украины о географии и современных границах страны, намекая на статус Крыма и Севастополя.