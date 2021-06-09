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Зеленский примерил "шокирующую" форму сборной Украины по футболу

Некоторые подписчики напомнили главе Незалежной о географических границах страны.

9 июня, 08:45

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Лидер Незалежной Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой позирует в форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. Снимок размещён в "Инстаграме" политика.

"Ждём пятницу. В этот раз — не из-за СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. Лайфа)", — указал под фото Зеленский.

Подписчики в целом оценили новую форму сборной по футболу. Однако нашлись и те, кто в комментариях попытался напомнить президенту Украины о географии и современных границах страны, намекая на статус Крыма и Севастополя.

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Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что новая экипировка умеет шокировать. На ней находятся "важные для украинцев символы" — лозунги "Слава Украине! Героям — слава!" и карта страны с Крымом.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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