Зеленский примерил "шокирующую" форму сборной Украины по футболу
Некоторые подписчики напомнили главе Незалежной о географических границах страны.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Лидер Незалежной Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой позирует в форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. Снимок размещён в "Инстаграме" политика.
"Ждём пятницу. В этот раз — не из-за СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. Лайфа)", — указал под фото Зеленский.
Подписчики в целом оценили новую форму сборной по футболу. Однако нашлись и те, кто в комментариях попытался напомнить президенту Украины о географии и современных границах страны, намекая на статус Крыма и Севастополя.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что новая экипировка умеет шокировать. На ней находятся "важные для украинцев символы" — лозунги "Слава Украине! Героям — слава!" и карта страны с Крымом.
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