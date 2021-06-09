Гонщик на "мерседесе" устроил дрифт по Дворцовой площади, экстремалу пришлось объясняться в полиции

Дрифт на "мерседесе" в Петербурге закончился для гонщика извинениями в полиции. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Гонщик из Северной столицы извинился за дрифт по Дворцовой площади. 28-летний водитель устроил "заезд" на своём "мерседесе" вечером 8 июня и в итоге попал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, накануне около семи часов вечера жители и гости Северной столицы стали свидетелями дрифт-шоу, устроенного водителем "мерседеса" при въезде на Дворцовую площадь. При этом лихача явно не смущали пешеходы и другие автомобилисты. После серии опасных манёвров гонщик попытался скрыться, однако спустя некоторое время был задержан полицейскими на Невском проспекте.

Как сообщили в МВД, нарушителем оказался 28-летний уроженец Закавказья, который недавно переехал в город и открыл там небольшой бизнес — он владеет небольшим магазином на проспекте Ветеранов. В то же время правоохранители уточнили, что в прошлом мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяную езду.

Когда же дрифтера доставили в отдел полиции, его дерзость и смелость сменились оправданиями и извинениями. К тому же мужчина пытался убедить стражей порядка, что на Дворцовой просто проверял исправность иномарки, которую буквально только что забрал из автосервиса. В результате на нарушителя составили сразу несколько административных протоколов, а его авто с признаками перебивки идентификационных номеров изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.