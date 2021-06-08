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Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Отмечается, что людей на роликах и самокатах без двигателей согласны считать пешеходами.

8 июня, 12:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министерство транспорта России предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), обсуждаются ведомством совместно с МВД РФ. Об этом сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Владимир Луговенко.

"Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", — заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

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В Волгограде подросток на электросамокате на полной скорости впечатался в женщину на зебре

При этом Луговенко отметил, что Минтранс и МВД РФ согласны приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей. Он подчеркнул, что эта норма останется, а регулироваться будут только средства электротранспорта.

Лайф писал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ. В МВД РФ при этом считают преждевременным рассмотрение таких инициатив.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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