Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Министерство транспорта России предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), обсуждаются ведомством совместно с МВД РФ. Об этом сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Владимир Луговенко.

"Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", — заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

При этом Луговенко отметил, что Минтранс и МВД РФ согласны приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей. Он подчеркнул, что эта норма останется, а регулироваться будут только средства электротранспорта.