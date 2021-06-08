Привитым "Спутником V" россиянам может понадобиться ревакцинация

Тем, кто привился от коронавируса препаратом "Спутник V", может понадобиться ревакцинация. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают своё производство. <...> Как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Ревакцинироваться можно будет препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", отметил Гриднев. По его словам, в настоящее время учёные ведут исследование в этой сфере.