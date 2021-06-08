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Привитым "Спутником V" россиянам может понадобиться ревакцинация

Пройти её можно будет препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", отметил замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, в настоящее время учёные ведут исследование в этой сфере.

8 июня, 12:12
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Тем, кто привился от коронавируса препаратом "Спутник V", может понадобиться ревакцинация. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают своё производство. <...> Как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

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Ревакцинироваться можно будет препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", отметил Гриднев. По его словам, в настоящее время учёные ведут исследование в этой сфере.

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Ранее глава государства Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Президент подчеркнул, что люди должны самостоятельно понять, что если не сделать прививку, то можно столкнуться с серьёзной, даже смертельной опасностью. Особенно этот риск касается граждан старшего возраста.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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