Привитым "Спутником V" россиянам может понадобиться ревакцинация
Пройти её можно будет препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", отметил замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, в настоящее время учёные ведут исследование в этой сфере.
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Тем, кто привился от коронавируса препаратом "Спутник V", может понадобиться ревакцинация. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают своё производство. <...> Как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Ревакцинироваться можно будет препаратами "Эпиваккорона" или "Ковивак", отметил Гриднев. По его словам, в настоящее время учёные ведут исследование в этой сфере.
Вакцинация от ковида останется добровольной при внесении в календарь прививок, указали в Минздраве РФ
Ранее глава государства Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Президент подчеркнул, что люди должны самостоятельно понять, что если не сделать прививку, то можно столкнуться с серьёзной, даже смертельной опасностью. Особенно этот риск касается граждан старшего возраста.
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