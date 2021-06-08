НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

Последние несколько дней журналист ощущал у себя все симптомы ковида, но лечился собственными силами.

8 июня, 09:18
<p>Дмитрий Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, последние несколько дней Борисов ощущал у себя все симптомы ковида, но проводил самостоятельное лечение. Однако в связи с тем, что у журналиста есть хронические заболевания, медики решили понаблюдать за его состоянием в больнице.

Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса

Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса

Напомним, в марте коронавирусом заразился ведущий Иван Ургант. Позднее он заявил, что самоизолировался дома, и рассказал о своём самочувствии, а, переболев, эпично вернулся в студию с цыганским хором. Никаких побочных эффектов при этом у артиста не наблюдалось.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"На какую панель вы пришли?": К Собчак подали иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц

вчера в 12:23

Дмитрий Борисов: Когда позвали в "Пусть говорят", подумал — "Нет, только не я!"

21 августа 2017, 13:12

Не ради хайпа: Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в постановку

сегодня в 01:26

"Зачем участвовать, если не ставить глобальных задач": Газзаев оценил шансы сборной России на Евро-2020

сегодня в 10:06

Дочь Дениса Клявера и Евы Польны отметила 16-летие, и фанаты изумились, как она успела повзрослеть

сегодня в 10:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1