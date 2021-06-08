Телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом
Последние несколько дней журналист ощущал у себя все симптомы ковида, но лечился собственными силами.
Дмитрий Борисов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как стало известно, последние несколько дней Борисов ощущал у себя все симптомы ковида, но проводил самостоятельное лечение. Однако в связи с тем, что у журналиста есть хронические заболевания, медики решили понаблюдать за его состоянием в больнице.
Напомним, в марте коронавирусом заразился ведущий Иван Ургант. Позднее он заявил, что самоизолировался дома, и рассказал о своём самочувствии, а, переболев, эпично вернулся в студию с цыганским хором. Никаких побочных эффектов при этом у артиста не наблюдалось.
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