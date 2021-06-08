Телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

Телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, последние несколько дней Борисов ощущал у себя все симптомы ковида, но проводил самостоятельное лечение. Однако в связи с тем, что у журналиста есть хронические заболевания, медики решили понаблюдать за его состоянием в больнице.